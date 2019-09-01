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Источник: «Локомотив» претендует на нападающего «Бетиса»

18:07
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Нападающий «Бетиса» Лорен Морон входит в сферу интересов «Локомотива». Московский клуб делал предложение о трансфере 25-летнего испанца, утверждает Informabetis.com.

Однако «Бетис» не устроили условия соглашения. Сообщается, что московский клуб готовит новый вариант предложения.

В текущем сезоне Морон провел 3 матча, в которых забил 3 мяча и омтетился 1 результативной передачей. Контракт футболиста с «Бетисом» рассчитан до лета 2022 года. Сумма отступных за форварда составляет 40 миллионов евро.

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