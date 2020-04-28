Источник: «Локомотив» интересуется форвардом сборной Израиля Вайссманом
15:35
Форвард сборной Израиля и австрийского «Вольфсберга» Шон Вайссман входит в список интересов «Локомотива», утверждает Betting Insider.
По информации СМИ, у 24-летнего футболиста и хавбека железнодрожников Гжегожа Крыховяка общий агент, что повышает шансы на переход Вайссмана в московский клуб.
В текущем сезоне Вайссман провел 30 матчей за «Вольфсберг», забил 29 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 2,4 миллиона евро.
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