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Источник: «Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником «Фенербахче»

20:33

Защитник «Фенербахче» Сердар Азиз может продолжить карьеру в России. Как сообщает Milliyet, интерес к нему проявляют «Рубин» и «Локомотив». Трансфер может состояться уже в зимнее трансферное окно.

По данным источника, «Рубин» обращался к бывшему игроку команды Гекденизу Караденизу по поводу кандидатуры Азиза.

29-летний Азиз перешел в «Фенербахче» из «Галатасарая» в январе 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 матчей и 2 мяча.

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