Источник: «Ливерпуль» включился в борьбу за 16-летнего полузащитника «Бирмингема»

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем может перейти в «Ливерпуль», сообщает Daily Star.

По сведениям источника, ливерпульцы включились в борьбу за 16-летнего английского вундеркинда, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» готов предложить 35 млн евро за хавбека.

В текущем сезоне Беллингем провел 30 матчей в чемпионшипе, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.