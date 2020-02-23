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Источник: «Ливерпуль» включился в борьбу за 16-летнего полузащитника «Бирмингема»

12:30
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Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем может перейти в «Ливерпуль», сообщает Daily Star.

По сведениям источника, ливерпульцы включились в борьбу за 16-летнего английского вундеркинда, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед». «Ливерпуль» готов предложить 35 млн евро за хавбека.

В текущем сезоне Беллингем провел 30 матчей в чемпионшипе, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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