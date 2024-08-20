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Сегодня, 16:13

Источник: «Ливерпуль» подпишет Мамардашвили и оставит в «Валенсии» на правах аренды

Руслан Минаев
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«Ливерпуль» находится на завершающей стадии переговоров о переходе вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, мерсисайдцы подпишут контракт с 23-летним грузинским голкипером и оставят его в аренде в испанском клубе до конца сезона-2024/25. Сумма трансфера составит более 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Грузии договорился о контракте с мерсисайдцами.

Мамардашвили выступает за «Валенсию» с января 2022 года. Он провел за испанскую команду 101 матч, пропустил 114 мячей и 31 раз отыграл на ноль.

Георгий Мамардашвили
ФК Валенсия
ФК Ливерпуль
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