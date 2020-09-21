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Источник: «Лидс» не смог договориться по Де Паулю и хочет подписать Малиновского

03:50
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский входит в сферу интересов «Лидса», сообщают британские СМИ.

По данным The Telegraph, английский клуб не смог договориться с «Удинезе» о переходе полузащитника Родриго Де Пауля. В связи с этим новой трансферной целью стал Малиновский. Указано, что «Лидсу» он может обойтись в 20 миллионов фунтов.

27-летний украинец в прошедшем сезоне провел 44 матча за «Аталанту» и забил девять мячей при семи голевых передачах.

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