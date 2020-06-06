Источник: лидер «Наполи» Кальехон отказался продлевать контракт и может стать одноклубником Черышева

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Football Italia. 33-летний форвард станет свободным агентом в конце сезона.

По информации источника, Кальехон принял решение перейти в «Валенсию», цвета которой защищает россиянин Денис Черышев. Интерес к нему также проявляла «Севилья».

Кальехон перешел в «Наполи» из «Реала» в 2013 году и на данный момент провел за неаполитанцев 336 матчей, забил 80 голов и сделал 77 передач.