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Источник: летом Вернер станет главной трансферной целью «Атлетико»

20:27
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Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может продолжить карьеру в «Атлетико», утверждает Cadena Cope. По информации СМИ, 23-летний немец стал приоритетной целью «матрасников» на лето 2020-го.

Мадридцы могут продать форварда Диегу Косту в летнее трансферное окно, что поможет финансово клубу для дальнейшей покупки Вернера. Также сообщают об интересе «Атлетико» к нападающему «ПСЖ» Эдинсону Кавани.

В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей за «Лейпциг», забил 17 голов и отдал 9 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Вернера в 65 миллионов евро.

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