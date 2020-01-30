Источник: «Лацио» договорился с Жиру и ждет согласия «Челси»

«Лацио» достиг договоренности о переходе с нападающим «Челси» Оливье Жиру, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Для завершения перехода осталось получить согласие английского клуба.

При этом римский клуб настаивает на том, что переход Жиру не должен зависеть от того, договорится ли «Челси» с «Наполи» о переходе Дриса Мертенса. 33-летний француз в текущем сезоне провел шесть матчей за «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.