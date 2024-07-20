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Сегодня, 16:11

Источник: Кварацхелия готов продлить контракт с «Наполи», его впечатлили Конте

Руслан Минаев
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Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия готов продлить контракт с клубом, сообщает Corriere dello Sport.

23-летнего грузина впечатлил разговор с главным тренером неаполитанцев Антонио Конте, который видит игрока центральной фигурой своего проекта. Футболист понимает, что работа с итальянцем поможет ему сделать шаг вперед в своем развитии.

Ранее специалист заявил о том, что Кварацхелия останется в клубе.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах. Соглашение вингера с «Наполи» действует до лета 2027-го.

Антонио Конте
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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