17 августа, 11:45

Источник: «Крылья Советов» могут подписать форварда «Радомлье» Куковеца

Павел Лопатко

«Крылья Советов» заинтересованы в трансфере нападающего словенского «Радомлье» Нино Куковеца, сообщает Sport24.

По данным источника, 24-летнего словенца самарскому клубу предложили агенты. При этом главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев хотел бы видеть футболиста в команде, он сам разрешил вести переговоры.

В сезоне-2024/25 Куковец в 35 матчах во всех турнирах забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Также нападающий играл за итальянские «Фиорентину» и «Иглесиас» и словенские «Целе» и «Быстрицу».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Источник: Sport24
