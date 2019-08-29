Источник: «Краснодар» предложил за Зайца 4 миллиона евро, «Фенербахче» хочет 6 миллионов

Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может стать игроком «Краснодара», сообщает Fanatik. Россияне уже сделали первое предложение в размере 4 миллионов евро, турки ответили отказом и намерены выручить от сделки 6 миллионов. «Краснодар» собирается продолжить переговоры.

Футболист недоволен своим положением в команде и не против сменить клуб. 25-летний Миза Зайц в прошлом сезоне провел 10 матчей за «Фенербахче» и забил два мяча.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020