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Источник: «Краснодар» предложил за Зайца 4 миллиона евро, «Фенербахче» хочет 6 миллионов

17:34
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Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может стать игроком «Краснодара», сообщает Fanatik. Россияне уже сделали первое предложение в размере 4 миллионов евро, турки ответили отказом и намерены выручить от сделки 6 миллионов. «Краснодар» собирается продолжить переговоры.

Футболист недоволен своим положением в команде и не против сменить клуб. 25-летний Миза Зайц в прошлом сезоне провел 10 матчей за «Фенербахче» и забил два мяча.

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