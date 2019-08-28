Источник: «Краснодар» и «Динамо» заинтересованы в полузащитнике «Фенербахче» Зайце

Словенский полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может продолжить карьеру в России. В его приобретении заинтересованы «Краснодар» и «Динамо», сообщает TRT Spor.

Турецкий клуб может продать 25-летнего игрока из-за проблем с FFP (финансовый fair play). «Краснодар» видит в Зайце замену травмированному полузащитнику Реми Кабелла, а «Динамо» намерено укрепить состав.

В сезоне-2018/19 Зайц провел за турецкий клуб 31 матч, забив пять мячей и отдав две результативные передачи. Ранее он выступал за «Эмполи». Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

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