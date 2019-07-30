Источник: Краневиттер может продолжить карьеру в "Галатасарае"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер может покинуть российский клуб летом, утверждает fotospor.com. По информации СМИ, 26-летний аргентинский хавбек близок к переходу в "Галатасарай".

Отмечается, что переговоры между клубами уже идут. Краневиттер дал предварительное согласие на трансфер. Ранее сообщалось, что футболист недоволен количеством игрового времени в "Зените".

26-летний полузащитник перешел в "Зенит" два года назад, но за это время не смог стать футболистом основы. В июле главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что клуб ищет новое место работы для аргентинца. Краневиттер не заявлен для участия в матчах чемпионата России. За два сезона хавбек провел 27 матчей в премьер-лиге и не забил ни одного мяча.

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