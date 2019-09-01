Источник: «Коньяспор» подпишет Роберта Мака

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак перейдет в «Коньяспор», сообщает yenimeram.com.tr. 28-летний словак завтра прибудет в Конья для подписания контракта в последний день трансферного окна.

Петербуржцы приняли решение расстаться с Маком после приобретения у «Барселоны» Малкома.

Роберт Мак перешел в «Зенит» в 2016 году. Сезон-2017/18 он провел на правах аренды в ПАОК, после чего вернулся в клуб из Санкт-Петербурга. В сезоне-2018/19 на его счету 35 матчей и 6 голов во всех турнирах. В этом сезоне он провел только четыре минуты в игре за Суперкубок России против «Локомотива» (3:2).