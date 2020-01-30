Источник: Кавани не перейдет в «Атлетико» и останется в «ПСЖ» до конца сезона

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжит выступать за команду до конца нынешнего сезона, сообщает L'Equipe. Футболиста хотел приобрести «Атлетико», но стороны не смогли договориться.

Сообщается, что мадридский клуб не смог удовлетворит финансовые запросы «ПСЖ», так как не сумел продать Тома Лемара и выручит необходимую сумму денег. «Матрасники» сделали три предложения — 10, 15 и 18 миллионов евро, но получили отказ. «ПСЖ» был готов продать уругвайца за сумму не меньше 20 миллионов евро без учета бонусов.

32-летний футболист в текущем сезоне провел 14 матчей за «ПСЖ» и забил пять мячей при одной голевой передаче. Его контракт истекает в конце нынешнего сезона, после чего он сможет уйти на правах свободного агента.