Источник: кандидат на должность президента «Бешикташа» хочет подписать Соболева

Ахмет Нур Жеби, который является одним из кандидатов на должность президента «Бешикташа», восхищен игрой нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, утверждает fotospor.com. По информации СМИ, функционер рассчитывает подписать 22-летнего россиянина.

Нур Жеби пообещал сюрприз для «Бешикташа», если станет президентом клуба. СМИ утверждают, что он достиг принципиальной договоренности по переходу Соболева в турецкую команду.

«Бешикташ» с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции после 7 туров.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер интересуется Соболевым.

По информации «СЭ», представитель селекционной службы лондонского «Арсенала» побывал на субботней игре 12-го тура РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» (0:2) — скаут просматривал 22-летнего форварда самарцев.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за «Крылья Советов», забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Соболева в 2 миллиона евро.

Источник: «Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Крыльев» Соболева зимой // Соболева просматривал скаут лондонского «Арсенала»