Источник: «Кальяри» договорился о переходе Наингголана

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан вернется в «Кальяри», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что стороны договорились об аренде до конца сезона. Травма полузащитника сардинской команды Марко Рога ускорила договоренность. Ранее стало известно, что Рог пропустит остаток сезона.

32-летний бельгиец в текущем сезоне провел пять матчей за «Интер» во всех турнирах. Ранее он уже выступал за «Кальяри».