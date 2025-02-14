Источник: иранского вингера ЦСКА Риванди хочет арендовать клуб из Хорватии

Вингером ЦСКА Амирхоссейном Риванди интересуется клуб из Хорватии, сообщает Legalbet.

По данным источника, 20-летнего иранца хочет арендовать клуб из второго по силе дивизиона Хорватии «Ярун».

Трансферное окно в хорватском чемпионате открыто до 17 февраля.

ЦСКА подписал Риванди в феврале 2024 года, после чего дважды отправлял его в аренду — в иранский «КИА» и узбекистанскую «Бухару». За армейцев он провел всего два матча. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.