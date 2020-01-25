Источник: «Интер» заплатит за Эриксена 20 миллионов евро, игрок будет получать 300 тысяч евро в неделю

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен в ближайшее время перейдет в «Интер», сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 27-летний датчанин обойдется миланскому клубу в 20 млн евро. Ожидается, что срок контракта будет рассчитан на 4,5 года, а зарплата составит около 300 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Эриксен провел 20 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист. Контракт хавбека со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года.