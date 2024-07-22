Источник: «Интер» вступил в борьбу за Кьезу, клуб намерен подписать его бесплатно

«Интер» планирует переманить нападающего Федерико Кьезу у «Ювентуса», об этом сообщает итальянский портал Calciomercato.com.

Как утверждает источник, переговоры игрока с туринским клубом о продлении контракта зашли в тупик. «Ювентус» намерен продать его текущим летом до закрытия трансферного окна, чтобы избежать риска потерять его бесплатно в конце следующего сезона.

За Кьезу борятся «Наполи», «Рома» и «Ньюкасл», но 27-летний итальянец ждет предложения от клуба, играющего в Лиге чемпионов. «Интер» намерен дождаться окончания контракта игрока с «Ювентусом» и подписать его бесплатно.

Кьеза выступает за «старую синьору» с 2020 года, проведя 131 матч и забив 32 гола. В составе сборной Италии он провел 4 матча на Евро-2024, где не отметился результативными действиями, а его команда вылетела в 1/8 финала. Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.