Источник: «Интер» вернет Александра Станковича из «Брюгге» за 25 миллионов евро

«Интер» намерен воспользоваться опцией обратного выкупа в отношении полузащитника «Брюгге» Александра Станковича, сообщает L'Interista.

По данным источника, трансфер 20-летнего серба, сына главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, может состояться летом 2027 года. Сумма сделки составит 25 миллионов евро.

Станкович перешел из «Интера» в «Брюгге» в июле 2025 года. В сезоне-2025/26 в 15 матчах во всех турнирах он забил 1 гол. Полузащитник получил свой первый вызов в сборную Сербии, которая 11 октября сыграет с командой Албании в квалификационном турнире чемпионата мира-2026.

Контракт Станковича с «Брюгге» действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 13 миллионов евро.