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Источник: «Интер Майами» интересуется Фарфаном

05:03
Джефферсон Фарфан. Фото ФК "Локомотив"
Джефферсон Фарфан. Фото ФК "Локомотив"
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Бывший форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Americatv.com.

По сведениям источника, 35-летний перуанцем интересуются «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, и «Нью-Йорк Сити». Также на игрока претендует бразильский «Интернасионал».

1 августа Фарфан стал свободным агентом. В минувшем сезоне перуанец провел три матча и забил один гол, пропустив большую часть сезона из-за травмы.

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