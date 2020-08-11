Источник: «Интер Майами» интересуется Фарфаном

Бывший форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Americatv.com.

По сведениям источника, 35-летний перуанцем интересуются «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, и «Нью-Йорк Сити». Также на игрока претендует бразильский «Интернасионал».

1 августа Фарфан стал свободным агентом. В минувшем сезоне перуанец провел три матча и забил один гол, пропустив большую часть сезона из-за травмы.