Источник: «Интер» летом намерен приобрести Милика

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик летом может перейти в «Интер», сообщает FCInterNews.It.

По сведениям источника, 26-летнему поляку нравится нынешний спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио, который пытался подписать нападающего летом 2016 года.

Миланский клуб надеется подписать форварда по сниженной цене, так как его контракт истекает через год.