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Источник: «Интер» готов заплатить за Эриксена 10 миллионов евро, «Тоттенхэм» хочет 20 миллионов евро

10:39
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«Интер» готов предложить за полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена 10 млн евро, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за 27-летнего датчанина 20 млн евро.

Сам футболист согласился перейти в «Интер». Его зарплата составит около 10 млн евро в год.

В текущем сезоне Эриксен провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года.

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