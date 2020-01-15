Источник: «Интер» готов заплатить за Эриксена 10 миллионов евро, «Тоттенхэм» хочет 20 миллионов евро

«Интер» готов предложить за полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена 10 млн евро, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за 27-летнего датчанина 20 млн евро.

Сам футболист согласился перейти в «Интер». Его зарплата составит около 10 млн евро в год.

В текущем сезоне Эриксен провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года.