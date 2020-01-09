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Источник: Икарди хочет перейти в «Ювентус»

10:10
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Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди хотел бы стать игроком «Ювентуса», сообщает La Repubblica. При этом сам футболист заявлял, что хотел бы остаться в Париже по окончании аренды. Его контракт принадлежит «Интеру».

До перехода в «ПСЖ» в СМИ были сообщения о том, что аргентинец может стать игроком «Юве». Нападающий покинул «Интер» из-за конфликта с клубом. Пока неизвестно, будет ли парижский клуб выкупать его контракт.

26-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за «ПСЖ» и забил 17 мячей при трех голевых передачах.

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