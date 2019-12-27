Источник: Ибрагимович заработает 3,5 миллиона евро за полгода в «Милане»

Шведский форвард Златан Ибрагимович договорился о переходе в «Милан», сообщают итальянские СМИ.

Сообщается, что контракт будет рассчитан на шесть месяцев. Зарплата шведа составит 3,5 миллиона евро. Футболист в ближайшее время прибудет в Италию и примерно через две недели будет готов играть.

38-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 31 матчах он забил 31 мяч при восьми голевых передачах. Его контракт истекает 31 декабря 2019 года.