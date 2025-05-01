Источник: Хусанов не подходит Гвардиоле, защитником «Манчестер Сити» интересуется «Барселона»

Защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов не смог адаптироваться к требованиям главного тренера Хосепа Гвардиолы. 21-летний узбек может сменить клуб.

По информации Carpetas Blaugranas, защитником интересуется «Барселона», которая рассматривает варианты усиления в летнее трансферное окно. Каталонцы видят в Хусанове перспективного игрока, способного укрепить линию обороны и хотят арендовать его с правом выкупа.

Защитник «Сити» в этом сезоне провел за клуб 9 матчей и забил 1 гол. Контракт Хусанова с «горожанами» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.