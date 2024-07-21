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Сегодня, 03:11

Источник: хавбек КАМАЗа Горелов может перейти в норвежский «Викинг»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский клуб «Викинг» интересуется полузащитником КАМАЗа Павлом Гореловым, сообщает Legalbet.

По данным источника, скандинавы связывались с окружением 21-летнего игрока. «Викинг» предлагает россиянину контракт на 2 года + 1 год пролонгации.

В прошлом сезоне Горелов провел 31 матч в Первой лиге за КАМАЗ и забил 2 гола. В сезоне-2024/24 футболист принял участие в матче против «Енисея» и забил гол (1:2). Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Источник: Legalbet
ФК КАМАЗ
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