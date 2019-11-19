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Источник: Гризманн задумался об уходе из «Барселоны»

12:37
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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть команду, сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста El Chiringuito Эдуардо Инду.

Журналист заявил, что такую информацию он получил от источника, близкого к игроку. Указано, что футболист готов уйти следующим летом, если ситуация для него не улучшиться. Форвард пока не смог в полной мере адаптироваться в команде. Также сообщалось о том, что он не общается с Лионелем Месси.

28-летний Антуан Гризманн в текущем сезоне провел 15 матчей за «Барсу» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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