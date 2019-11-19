Источник: Гризманн задумался об уходе из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть команду, сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста El Chiringuito Эдуардо Инду.

Журналист заявил, что такую информацию он получил от источника, близкого к игроку. Указано, что футболист готов уйти следующим летом, если ситуация для него не улучшиться. Форвард пока не смог в полной мере адаптироваться в команде. Также сообщалось о том, что он не общается с Лионелем Месси.

28-летний Антуан Гризманн в текущем сезоне провел 15 матчей за «Барсу» и забил четыре мяча при трех голевых передачах.

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