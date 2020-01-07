Источник: Гризманн выступил за возвращение Неймара в «Барселону»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн поддержал идею перехода в каталонскую команду нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Mundo Deportivo. По информации СМИ, 28-летний франуз не видит угрозы в возможном приходе бразильца.

Гризманн понимает, что Неймар усилит атакующий потенциал «Барселоны», если вернется в клуб. Форвард сине-гранатовых считает, что вместе с бразильцем им найдется место на поле. 27-летний Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

В текущем сезоне нападающий провел 12 матчей за «ПСЖ», забил 9 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Неймара в 160 миллионов евро. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2022 года.

Ранее появилась информация, что «Барселона» видит в Неймаре замену для капитана команды Лионеля Месси.

Источник: в «Барселоне» уверены, что Неймар станет идеальной заменой Месси