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Источник: Гринвуд может перейти в «Тоттенхэм»

Сергей Ярошенко

«Тоттенхэм» заинтересован в трансфере нападающего «Марселя» Мейсона Гринвуда, сообщает TEAMTalk.

По информации источника, лондонский клуб ищет динамичного игрока для усиления своей атакующей линии перед следующим сезоном.

Гринвуд выступает за «Марсель» с июля 2024 года. В этом сезоне на счету 24-летнего англичанина 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом рассчитан конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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