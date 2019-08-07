Источник: Глушенков прилетел в Италию для переговоров с "Вероной". По совету Боккетти

Полузащитник "Спартака" Максим Глушенков летом может перейти в "Верону"​, утверждает L'Arena. По информации СМИ, 20-летний российский футболист прилетел в Италию в воскресенье, 4 августа.

Итальянский сайт hellasnews.it сообщает, что бывший игрок красно-белых Сальваторе Боккетти, который летом перешел в "Верону", посоветовал клубу обратить внимание на Глушенкова.

В прошлом сезоне Глушенков провел 6 матчей за "Спартак" и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 800 тысяч евро.

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