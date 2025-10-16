Футбол
Трансферы
Новости
Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Трансферы

16 октября, 14:07

Источник: главный тренер «Фиорентины» Пиоли заинтересован в подписании Кисляка

Сергей Ярошенко

«Фиорентина» заинтересована в трансфере полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, сообщает Europa Calcio.

По информации источника, главный тренер итальянского клуба Стефано Пиоли отметил талант 20-летнего футболиста и считает, что он может укрепить полузащиту «фиалок».

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2023 года. За это время он провел 59 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Кисляк
Стефано Пиоли
Футбол
ФК Фиорентина
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
L'Oreal подала в Роспатент 31 заявку на регистрацию товарных знаков
Комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли 21 октября
МОК вступился за израильских гимнастов, которых не пустили на ЧМ в Индонезии
К красно-белым пришел Мовсесьян, который 12 лет искал игроков для ЦСКА, а замены Станковичу все еще нет
Филиппо отметил необходимость для Зеленского пойти на переговоры с Россией
FIS провела тайный опрос среди федераций по возвращению российских лыжников
Популярное видео
Большое интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите
Большое интервью Черчесова — об «Ахмате», «Спартаке», «Динамо», совмещении и лимите
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Чайка»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Факел»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Уфа»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Кариока_двойка.

    Лучше Умярова пусть купит, с Маскименко и Денисовым.

    16.10.2025

  • zg

    Там просто вечный запой

    16.10.2025

  • zg

    Россиянам там не айс,КоКо вчера по полочкам разложил!

    16.10.2025

  • Dron56

    Каждый день читаю новую бредятину от работников СЭ. Пишите правду а не бред возникающий в ваших воспалённых мозгах после жёсткого алкогольного синдрома.

    16.10.2025

    • Источник: «МЮ» готов потратить на Ретеги из «Аль-Кадисии» 60 миллионов евро

    В «Фиорентине» назвали нереальным переход Кисляка

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости