Источник: "Генк" заплатил за сына Хаджи 10 миллионов евро

"Генк" заплатил "Вииторулу" 10 миллионов евро за полузащитника Яниса Хаджи, утверждает mediafax.ro.

Сегодня бельгийский клуб объявил о подписании контракта с 20-летним футболистом сроком на 5 лет.

Интерес Хаджи этим летом проявлял московский "Спартак", чье предложение называлось наиболее выгодным. Также его покупку рассматривали "Барселона" и неназванный клуб из Англии.

Янис Хаджи - сын главного тренера "Вииторула", бывшего капитана сборной Румынии Георге Хаджи.

В сезоне-2018/19 Хаджи-младший в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.