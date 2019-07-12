18:07 | Футбол — Трансферы

Источник: "Генк" заплатил за сына Хаджи 10 миллионов евро

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"Генк" заплатил "Вииторулу" 10 миллионов евро за полузащитника Яниса Хаджи, утверждает mediafax.ro. 

Сегодня бельгийский клуб объявил о подписании контракта с 20-летним футболистом сроком на 5 лет. 

Интерес Хаджи этим летом проявлял московский "Спартак", чье предложение называлось наиболее выгодным. Также его покупку рассматривали "Барселона" и неназванный клуб из Англии. 

Янис Хаджи - сын главного тренера "Вииторула", бывшего капитана сборной Румынии Георге Хаджи. 

В сезоне-2018/19 Хаджи-младший в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.

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