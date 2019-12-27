Источник: форвард «Краснодара» Игнатьев близок к переходу в «Рубин»
18:05
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждается в Telegram-канале «Футбольный Биги». По информации источника, 20-летний российский футболист близок к переходу в «Рубин».
Сегодня, 27 декабря, Игнатьев пройдет медобследование в Казани. В случае его успешного прохождения игрок заключит контракт с «Рубином». К форварду также проявляли интерес «Зенит» и «Динамо».
Сумма трансфера Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» оценивается в 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Игнатьев провел 19 матчей за «быков» и забил 5 голов. Футболист является воспитанником «Краснодара».
Напомним, что 19 декабря «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий.
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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