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Источник: форвард «Краснодара» Игнатьев близок к переходу в «Рубин»

18:05
Иван Игнатьев (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Иван Игнатьев (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждается в Telegram-канале «Футбольный Биги». По информации источника, 20-летний российский футболист близок к переходу в «Рубин».

Сегодня, 27 декабря, Игнатьев пройдет медобследование в Казани. В случае его успешного прохождения игрок заключит контракт с «Рубином». К форварду также проявляли интерес «Зенит» и «Динамо».

Сумма трансфера Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин» оценивается в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Игнатьев провел 19 матчей за «быков» и забил 5 голов. Футболист является воспитанником «Краснодара».

Напомним, что 19 декабря «Рубин» возглавил Леонид Слуцкий.

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