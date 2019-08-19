Источник: «Фиорентина» включилась в борьбу за Мамману

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана все еще может оказаться в Италии в это межсезонье. Теперь интерес к 23-летнему аргентинцу проявила «Фиорентина», утверждает Tuttomercatoweb.

«Фиалки» давно следят за игроком и могли приобрести его, когда он еще выступал на родине за «Ривер Плейт».

Ранее на футболиста претендовал «Сассуоло». «Зенит» был готов отдать футболиста в аренду на сезон за миллион евро с опцией выкупа через год за 10 миллионов. Однако, в итоге, сам Маммана не захотел переходить в «Сассуоло».

Контракт защитника с санкт-петербургским клубом будет дейстовать до 30 июня 2022 года. Маммана выступает за «Зенит» с августа 2017 года, за это время он сыграл за клуб в 38 матчах, отметившись одной голевой передачей.