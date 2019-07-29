Источник: Фернанду перейдет в клуб из Китая

К полузащитнику "Спартака" Фернанду проявляют интерес в Китае. На 27-летнего бразильца претендует клуб "Бейджинг Гуоан", написал Twitter TransferMarkt China.

Ранее в трансфере Фернанду проявляли заинтересованность "Дженоа", "ПСЖ", "Рома" и "Шанхай Шеньхуа". Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 11,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фернанду принял участие во всех трех матчах чемпионата России. За "Спартак" бразилец выступает с 2016 года и становился вместе с командой чемпионом и обладателем Суперкубка России.