Источник: Фернандеш в среду пройдет медобследование в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», утверждает в своем Twitter известный итальянский журналист Фабрицио Романо. По информации источника, переговоры между клубами близки к завершению.
В случае удачных переговоров 29 января 25-летний португалец прилетит в Англию для прохождения медосмотра.
По сообщениям СМИ, «МЮ» заплатит за хавбека 60 миллионов евро + 20 миллионов в виде бонусов. Англичане заключат контракт с футболистом до 2025 года. Игрок будет получать 6 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Фернандеш провел 28 матчей за «Спортинг», забил 15 голов и сделал 14 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 60 миллионов евро.
Bruno Fernandes is waiting and buzzing in Lisbon... and he'd be ready to fly to Manchester tomorrow with his agents if the total agreement will be completed on next hours. Talks on. ?? #MUFC #ManUnited #BrunoFernandes #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2020