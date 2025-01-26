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Сегодня, 18:10

Источник: ферганский «Нефтчи» пытается купить Ашурматова у «Рубина»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Узбекистанский «Нефтчи» заинтересован в трансфере защитника «Рубина» Рустама Ашурматова, сообщает Legalbet.

По информации источника, с футболистом уже общался генеральный менеджер клуба из города Фергана Джафар Ирисметов. «Нефтчи» готов арендовать Ашурматова до конца года и ждет ответа от игрока.

28-летний защитник выступает за «Рубин» с января 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за казанский клуб 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Соглашение игрока с командой рассчитано до 30 июня 2026.

Transfermarkt оценивает стоимость Ашурматова в 700 тысяч евро.

Источник: Legalbet
ФК Рубин (Казань)
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