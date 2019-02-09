Источник: Эриксен отверг три предложения о продлении контракта с "Тоттенхэмом"

Трансферный эксперт Eхpress Иэн МакГэрри прокомментировал ситуацию с продлением контракта полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена​. Текущее соглашение истекает в конце июня 2020 года.

– У Кристиана осталось 17 месяцев по контракту, и он уже отверг три улучшенных предложения "Тоттенхэма". "Барселона" уже связывалась с представителями Эриксена по поводу возможной сделки, которая более чем вдвое увеличила бы его нынешнюю зарплату – около 67 тысяч фунтов в неделю.

Средняя зарплата в АПЛ сейчас составляет чуть более 53 тысяч фунтов в неделю. И вот Эриксен, один из самых выдающихся игроков лиги, получает примерно на 12 тысяч в неделю больше, чем игроки в среднем. Он уже отказался от зарплаты в 110 тысяч в неделю. Думаю, он хочет 150-200 тысяч. И при нынешнем рынке он стоит каждого пенни из этой суммы.

Да, "Барселона" заинтересована в нем. Всегда стоит помнить о "Реале", который следит за всеми классными игроками. Есть "Бавария", которой нужен креативный хавбек. Мюнхенцы приглядываются и к Адриену Рабьо.

В случае трансфера "Тоттенхэм" не получит той суммы, которая устроила бы Дэниэла Леви, потому что речь шла бы о 100 или 500 миллионах евро. Но, учитывая срок контракта и возраст Эриксена, нужно говорить о сумме в 50-70 млн евро. И это будет кража века, – сказал МакГэрри.

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