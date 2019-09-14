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Источник: Эриксен отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

15:45

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Marca. 27-летний хавбек хочет перейти в «Реал» и присоединиться к мадридцам на правах свободного агента в 2020 году. «Реал» уже рассматривал Эриксена этим летом в случае срыва сделки по приобретению у «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. В результате оба футболиста остались в Англии.

27-летний Эриксен начал седьмой сезон в составе «Тоттенхэма». На его счету четыре матча и 1 гол в нынешнем сезоне.

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