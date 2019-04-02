Источник: Дзагоев летом покинет ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев предстоящим летом покинет клуб в статусе свободного агента, утверждает Sport Inside.

Сообщается, что руководство армейцев предложило футболисту новый контракт, условия которого его категорически не устроили. По новому договору зарплата хавбека сборной России упала бы до уровня игрока дубля.

По данным источника, руководство ЦСКА предложило Дзагоеву восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена, которую он получил в феврале, за свой счет, начиная с лета. Напомним, что 29-летний хавбек получил повреждение в февральском товарищеском матче с "Картахеной", из-за которой вынужден пропустить остаток сезона.

Дзагоев стал игроком ЦСКА в середине ноября 2007 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей в составе армейцев и отметился 1 результативной передачей.

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