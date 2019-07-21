Источник: Думбья может вернуться в чемпионат России

Бывший игрок ЦСКА, форвард "Жироны" Сейду Думбья может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает diaridegirona.cat. По информации СМИ, 31-летний ивуарийский футболист покинет испанскую команду летом.

"Жирона" отправилась на тренировочный сбор в Манчестер без Думбии. Нападающий будет готовиться к сезону самостоятельно. Отмечается, что к футболисту проявлет интерес турецкий "Генчберлиги" и несколько клубов из РПЛ.

В прошлом сезоне Думбья провел 22 матча за "Жирону" и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает ивуарийца в 1,5 миллиона евро. Форвард выступал за ЦСКА с 2010 по 2014-й, а также в 2015-м.

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