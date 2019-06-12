Источник: Дибала покинет "Ювентус" из-за Роналду

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала настроен покинуть команду в летнее трансферное окно, утверждает журналист Sky Sports Адам Дигби. По его информации, 25-летний аргентинец недоволен своим положением в клубе после покупки форварда Криштиану Роналду​.

Ранее сообщалось, что Дибала может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". "Бьянконери" хотят включить аргентинца в сделку по приобретению хавбека Поля Погба.

В текущем сезоне нападающий провел 42 матчей за "Ювентус", забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает Дибалу в 100 миллионов евро.

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