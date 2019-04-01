Источник: де Лигт станет игроком "Барселоны"

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт перейдет в "Барселону", сообщают голландские СМИ.

Как информирует в своей статье глава спортивного отдела De Telegraaf Валентейн Дриссен, защитник перейдет в каталонский клуб ближайшим летом. При этом "Аякс" готов отдать игрока "Барсе" за меньшую сумму, чем он требует от других клубов. Благодаря хорошим отношениям между клубами. Ранее также сообщалось, что футболистом интересуется "Ювентус".

19-летний Маттейс де Лигт в текущем сезоне провел 43 матча за "Аякс" и забил четыре мяча при двух голевых передачах. Его контракт действует до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.

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