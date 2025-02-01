Источник: ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Ривер Плейт»

ЦСКА интересуется опорным полузащитником аргентинского клуба «Ривер Плейт» Родриго Вильягрой, сообщает журналист Себастиан Шрур в социальных сетях.

23-летний Вильягра играет за аргентинский клуб с февраля 2024 года, приняв участие в 36 матчах и сделав одну результативную передачу. Его текущий контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорного полузащитника в 5,5 миллионов евро.

ЦСКА после первой части сезона РПЛ занимает шестое место, набрав 31 очко.