14:16 | Футбол — Трансферы

Источник: ЦСКА отклонил предложение "Кристал Пэлас" по Чалову

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ЦСКА отклонил предложение "Кристал Пэлас" по нападающему Федору Чалову, утверждает Sky Sports. Ранее сообщалось, что английский клуб был готов заплатить 14 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего футболиста. В игроке был заинтересован лично главный тренер команды Рой Ходжсон​.

Ранее в прессе появилась информация, что "Монако", "Лацио", "МЮ", "Ман Сити", "Ливерпуль"​, "Севилья" интересуются нападающим ЦСКА.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

Sky Sports: "Кристал Пэлас" предложил 14 миллионов фунтов ЦСКА за Чалова

Источник: "МЮ", "Ман Сити" и "Ливерпуль" проявляют интерес к Чалову

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