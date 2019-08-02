Источник: ЦСКА отклонил предложение "Кристал Пэлас" по Чалову

ЦСКА отклонил предложение "Кристал Пэлас" по нападающему Федору Чалову, утверждает Sky Sports. Ранее сообщалось, что английский клуб был готов заплатить 14 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего футболиста. В игроке был заинтересован лично главный тренер команды Рой Ходжсон​.

Ранее в прессе появилась информация, что "Монако", "Лацио", "МЮ", "Ман Сити", "Ливерпуль"​, "Севилья" интересуются нападающим ЦСКА.

В прошедшем сезоне Чалов принял участие в 37 матчах ЦСКА, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач. 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 мячами. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 16 миллионов евро.

Sky Sports: "Кристал Пэлас" предложил 14 миллионов фунтов ЦСКА за Чалова

Источник: "МЮ", "Ман Сити" и "Ливерпуль" проявляют интерес к Чалову