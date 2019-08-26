Источник: ЦСКА договорился с защитником «Севильи» Гомесом об аренде

Защитник «Севильи» Серхи Гомес близок к переходу в ЦСКА, утверждает AS. По информации СМИ, 27-летний испанец договорился с московской командой об аренде.

Гомес находится в ожидании результата переговоров между ЦСКА и «Севильей». У клубов существуют разногласия в финансовом аспекте данного перехода.

В прошедшем сезоне Гомес провел 48 матчей, в которых отметился одной желтой карточкой. Его контракт с «Севильей» действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Севилья» хочет выручить за трансфер Гомеса около 5,5 миллиона евро.

Источник: «Севилья» готова отпустить Гомеса, которым интересуется ЦСКА