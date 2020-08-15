Источник: ЦСКА близок к приобретению защитника «Интернасионаля»

Центральный защитник «Интернасионаля» Бруну Фукс близок к переходу в ЦСКА, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, московский клуб готов заплатить за 21-летнего бразильца 7 млн евро. Армейцы уже согласовали личный контракт с игроком на пять лет. Также защитником интересовались «Лилль» и «Милан».

В текущем сезоне Фукс провел 6 матчей, в которых не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 млн евро.